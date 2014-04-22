У Києві призупинили прийом документів на розміщення нових кіосків

За дорученням голови КМДА з 2 квітня тимчасово призупинено прийом документів на відповідність намерів замовника щодо місця розташування тимчасових споруд і на оформлення паспортів прив’язки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

За поясненням директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Людмили Денисюк, міська влада отримала велику кількість звернень від громадських організацій і представників малого бізнесу зі скаргами на існуючу Комплексну схему розміщення МАФів. За дорученням голови КМДА Володимира Бондаренка створено профільну робочу групу з урегулювання проблемних питань сфери. До групи, яку очолив перший заступник голови КМДА Богдан Дубас, залучено представників власників тимчасових споруд. Метою діяльності робочої групи є негайне вирішення даного питання та відновлення справедливості для бізнесменів.

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«У грудні 2013 року Департаментом містобудування та архітектури була розроблена Комплексна схема розміщення тимчасових споруд в місті Києві. У цій схемі, перш за все, мали б бути враховані інтереси власників об’єктів, місце розташування яких не суперечить правилам благоустрою та які завжди вчасно сплачують плату за землю і пайову участь. Але переважна більшість таких добросовісних підприємців не знайшли себе в цій Комплексній схемі», – зазначила Денисюк.

Вона повідомила, що за результатами роботи групи було розроблене розпорядження щодо призупинення дії розпорядження від 13 грудня 2013 року № 2251 «Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві».

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Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Бондаренко підписав розпорядження про призупинення дії розпорядження №2251.

Попередня влада Києва мала намір до кінця 2013 року прийняти всі необхідні нормативні документи для впорядкування мережі МАФів і тимчасових споруд. У 2014 році планувалось розпочати роботи з наведення ладу в цій сфері. Загалом демонтувати планувалось до 8 тис. кіосків. Влада заявляла, що розпочнеться демонтаж після того, як буде розпорядженням затверджено Комплексну схему розміщення малих архітектурних форм, а Київрада затвердить порядок розміщення МАФів відповідно до розробленої схеми.

Комплексна схема розміщення МАФів була затверджена розпорядженням КМДА від 13 грудня 2013 року.

12 лютого КМДА оголосила про початок прийому заяв щодо встановлення тимчасових споруд у відповідності до затвердженої в грудні Комплексної схеми розміщення ТС торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в Києві.

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4 квітня заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, начальник Служби містобудівного кадастру Андрій Вавриш поінформував, що в столиці нараховано 20 тис. незаконних кіосків, що загрожуть безпеці людей.

Він нагадав, що комплексною схемою визначено 6,5 тис. місць для розміщення кіосків, з урахуванням існуючих норм та обмежень. Так, не можна розташовувати кіоски ближче, ніж 20 м від виходів з метро, перехресть, зупинок громадського транспорту тощо. Окрім того, при оформленні паспорта прив’язки відповідно до комплексної схеми буде обов’язково враховуватися заборона розміщення кіосків на інженерних комунікаціях.