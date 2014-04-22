Власники знищеної АЗС на Київщині заявляють про теракт

У "БРСМ-Нафті" наполягають, що вибух стався внаслідок підпалу вибухового пристрою. Про це Gazeta.ua заявили в прес-службі компанії.

"В апаратний блок хтось підклав вибухівку. Там нічого такого не було, що могло так сильно вибухнути. Всі резервуари з пальним цілі й на місці. Пляшка горілки такого не спричинить. В магазині, окрім спиртного, продуктів харчування та авто-побутової хімії нічого не було. Були ще прилади для смаження булок, і гриль для сосисок", - повідомив керівник прес-служби Олександр Мельничук.

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В компанії наполягають на версії теракту. Зі слів Мельничука, власнику "БРСМ-Нафта" Андрію Бібі напередодні телефонували з погрозами.

"На момент теракту там знаходилось шестеро наших працівників. Ми фінансово допоможемо родинам загиблих", - додав він.

За версією міліції, причиню вибуху на АЗС у Київській області став витік газу.

"Ми опитали чотирьох людей. За їхніми словами, вони чули незадовго до вибуху запах газу", - сказали у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Київській області.

Наразі за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Всього по Україні працює 35 АЗС цієї компанії.

Зі слів нардепа Миколи Томенка, заправка належить Едуарду Ставицькому, колишньому міністру енергетики і вугільної промисловості в Уряді Азарова й Арбузова. В компанії його слова спростовують.

Нагадаємо, 22 квітня о 08:40 до 27-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав-Хмельницький надійшло повідомлення про вибух на території автозаправної станції, на 49-му кілометрі траси Київ–Золотоноша.

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О 08:45, прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вибух із подальшим горінням стався в адміністративній будівлі автозаправної станції "БРСМ".

ДСНС спочатку повідомляла про 1 загиблу людину та 6 постраждалих. Згодом стало відомо, що загинуло 5 осіб, і 5 постраждалих нині перебувають в лікарні міста Переяслав-Хмельницький.