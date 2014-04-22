У міліції розповіли про можливу причину вибуху на АЗС в Київській області

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Київській області.

“Ми опитали чотирьох людей. За їх словами, вони чули незадовго до вибуху запах газу”, - сказали в міліції.

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На уточнююче запитання, чи розглядається версія можливої диверсії, у главку обласної міліції зазначили, що ця версія також розглядається.

Наразі за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Також стало відомо, що внаслідок вибуху 5 людей загинули, ще 5 із травмами перебувають в Центральній районній лікарні м. Переяслав-Хмельницький.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Відповідно до оновленої інформації, унаслідок вибуху на автозаправній станції одна з 6-ти постраждалих осіб померла в лікарні», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 22 квітня о 08:40 до 27-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав-Хмельницький надійшло повідомлення про вибух на території автозаправної станції, на 49-му кілометрі траси Київ–Золотоноша.

О 08:45, прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вибух із подальшим горінням стався в адміністративній будівлі автозаправної станції «БРСМ».

ДСНС спочатку повідомляла про 1 загиблу людину та 6 постраждалих.

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