Завтра в Києві починається прийом документів для реєстрації кандидатами в мери

У Києві з 23 по 30 квітня включно триватиме прийом міською територіальною виборчою комісією документів для реєстрації кандидатами на посаду міського голови столиці.

Згідно з оприлюдненим на сайті міського тервиборчкому календарним планом заходів з підготовки та проведення позачергових виборів депутатів Київради та мера, від учора (21 квітня) розпочато процес висування місцевими організаціями партій кандидатів на посаду мера та у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Кінцева дата висування - 26 квітня (включно).

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Подача до КМТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати Київради за партійним списком - 23-30 квітня (включно).

Що стосується кандидатів-мажоритарників, то терміни висунення визначені в межах 25-28 квітня (включно), а подання документів до міської виборчої комісії для реєстрації кандидатами триватиме з 26 по 30 квітня (включно).

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Як повідомлялося, вибори мера столиці та депутатів Київради відбуватимуться в один день з виборами президента України – 25 травня.