Бондаренко призупинив дію розпорядження КМДА щодо впорядкування МАФів у Києві

Голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко призупинив дію розпорядження від 13 грудня 2013 № 2251, яким тодішній голова КМДА Олександр Попов затвердив Комплексну схему розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у Києві.

Текст документа оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.

У документі зазначається, що рішення прийнято враховуючи звернення ряду громадських організацій та з метою “зняття соціальної напруги та врегулювання проблемних питань діяльності суб’єктів господарювання - власників тимчасових споруд”.

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Водночас Бондаренко розпорядився створити робочу групу з урегулювання проблемних питань діяльності суб’єктів господарювання - власників кіосків та напрацювання відповідних пропозицій, що будуть подані на розгляд голові КМДА.

Як повідомляв УНІАН, попередня влада Києва мала намір до кінця 2013 року прийняти всі необхідні нормативні документи для впорядкування мережі МАФів і тимчасових споруд. У 2014 році планувалось розпочати роботи з наведення ладу в цій сфері. Загалом демонтувати планувалось до 8 тис. кіосків. Влада заявляла, що розпочнеться демонтаж після того, як буде розпорядженням затверджено Комплексну схему розміщення малих архітектурних форм, а Київрада затвердить порядок розміщення МАФів відповідно до розробленої схеми.

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Комплексна схема розміщення МАФів була затверджена розпорядженням КМДА від 3 грудня 2013 року.

30 грудня окремим розпорядженням при КМДА було створено комісію з розгляду заяв про можливість розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території столиці.

12 лютого КМДА оголосила про початок прийому заяв щодо встановлення тимчасових споруд у відповідності до затвердженої в грудні Комплексної схеми розміщення ТС торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в Києві.

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4 квітня заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, начальник Служби містобудівного кадастру Андрій Вавриш поінформував, що в столиці нараховано 20 тис. незаконних кіосків, що загрожуть безпеці людей.

Він нагадав, що комплексною схемою визначено 6,5 тис. місць для розміщення кіосків, з урахуванням існуючих норм та обмежень. Так, не можна розташовувати кіоски ближче, ніж 20 м від виходів з метро, перехресть, зупинок громадського транспорту тощо. Окрім того, при оформленні паспорта прив’язки відповідно до комплексної схеми буде обов’язково враховуватися заборона розміщення кіосків на інженерних комунікаціях.