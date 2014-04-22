На Київщині стався вибух на АЗС, є загиблі

О 08:45, прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вибух із подальшим горінням стався в адміністративній будівлі автозаправної станції «БРСМ», повідомляє прес-служба ДСНС.

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За даними ДСНС, внаслідок вибуху загинула жінка, було врятовано 6 постраждалих осіб, яких направлено до Центральної районної лікарні м. Переяслав-Хмельницький.

Тривають пошуково-рятувальні роботи, дані постраждалих та загиблої встановлюються, додали в прес-службі.

На місці події працює 16 одиниць техніки, 6 карет швидкої медичної допомоги, працівники Державтоінспекції та представники інших служб.

Разом з ти у прес-службі голови Київської обласної держадміністрації Володимира Шандри повідомили УНІАН, що загинули 4 людини, 6 осіб госпіталізовано, одна жінка - в тяжкому стані, зараз їй роблять операцію.

Губернатор Шандра виїхав на місце аварії, йдеться в повідомленні.

«За попередніми даними, рятувальники розглядають 2 версії причин вибуху - помилка при проектуванні автозаправного комплексу та порушення правил пожежної безпеки. Рятувальна операція триває», - сказав Шандра..



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