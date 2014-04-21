На Співочому полі в Києві відкрилася виставка тюльпанів «Кольори весни», яка присвячується етнічної орнаменталістики. Експозиція створена з 300 тисяч тюльпанів різних сортів і кольорів. Виставка триватиме до 11 травня.

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Фотогалерея "У Києві відкрилася виставка тюльпанів"

Головною темою тюльпанової експозиції стануть національні орнаменти, які флористи створюють з тюльпанів жовтих, рожевих білих, червоних і фіолетових квітів, повідомляють Вести.

В основу експозиції дизайнери заклали форму краплі, яку можна зустріти в орнаментах різних народів.

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Виставка працюватиме до 11 травня з 9.00 до 21.00. Вхід на виставку для дітей до 7 років, інвалідів і ветеранів ВВВ, а також учасників ліквідації аварії на ЧАЕС - безкоштовний. Для решти вартість квитка - 25 грн.