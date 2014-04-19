Турчинов призначив голів столичних РДА

Турчинов призначив голів районних державних адміністрацій у Києві

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Петра Пантелеєва головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, Ярослава Войтовича головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, Миколу Тихонова головою Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, Анатолія Долинного головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та Петра Кузика головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. Відповідні розпорядження розміщено на президентському сайті.

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