Турчинов призначив голів столичних РДА
21:48, 19 квітня 2014Київ
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Турчинов призначив голів районних державних адміністрацій у Києві
Турчинов призначив нових голів РДА в Києві
В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Петра Пантелеєва головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, Ярослава Войтовича головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, Миколу Тихонова головою Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, Анатолія Долинного головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та Петра Кузика головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.
Відповідні розпорядження розміщено на президентському сайті.
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