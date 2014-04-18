Сбербанк Росії облили червоною фарбою після звинувачень у фінансуванні терористів

Як передає кореспондент УНІАН, цей офіс банку знаходиться на вулиці Володимирській, поблизу станції метро “Золоті ворота”.

Водночас у столичній міліції повідомили, що до них не надходило будь-яких заяв з приводу інциденту від працівників банку, які наразі прибирають сліди фари з будівлі.

Як повідомлялося, 16 квітня в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький заявив, що Сбербанк Росії підозрюється у фінансуванні терористичних груп у східних областях України.

"Сьогодні по справі про фінансування тероризму перевірка проводиться і припинено фінансування 14 банків, які були фінансовими майданчиками, власне, сепаратизму. Уже 300 кримінальних справ за цими фактами направлені до суду, тобто знаходяться вже на стадії судового розгляду. Тут робота ведеться і триває, - зазначив Махніцький. - Зокрема, можу сказати, що відкрито кримінальне провадження також щодо такого банку, як Сбербанк Росії... (підозрюється) у фінансуванні тероризму... це прямий склад злочину".

Раніше в СБУ повідомляли, що фінансування терористичних груп на сході України відбувається з використанням активів російської банківської установи. Зокрема, спецслужба відкрила кримінальне провадження стосовно посадових осіб одного з російських банків за підозрою в організації та здійсненні забезпечення коштами терористів, "які під гаслами проросійського сепаратизму діють у східних областях України".

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"Встановлено, що в березні-квітні посадові особи центрального офісу банку в Києві, всупереч вимогам закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", фінансували організаторів терористичних груп, члени яких чинили насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних споруд, здійснювали опір представникам державної влади та правоохоронних органів із застосуванням зброї, а також дії, спрямовані на підготовку до вчинення терористичних актів", - пояснили у прес-центрі СБУ.

"Для фінансування терористичних груп службові особи цієї банківської установи організували в березні-квітні переказ 45 млн грн з безготівкової форми в готівку", - наголошувалося в повідомленні.

Також встановлено, що банківська структура щодня перераховує від 200 до 500 доларів США на платіжні картки, видані учасникам терористичних груп. "Чим фактично здійснює їх фінансову підтримку і сприяє в підготовці вчинення терористичних актів на території України", - підкреслювалося в повідомленні.

Справу відкрито за ч.3 ст.258-5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму).