ЦВК затвердила розмір застави для кандидата на посаду мера Києва у 52 тис. 934 грн

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до постанови, розмір грошової застави для кандидата на посаду міського голови Києва становить 52 тис. 934 грн.

Розмір грошової застави для кандидатів у депутати Київради, висунутих у багатомандатному виборчому окрузі, становить також 52 тис. 934 грн, а розмір грошової застави для кандидата у депутати, висунутого в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, - 882 грн.

Постанова також передбачає, що грошова застава для кандидата на посаду міського голови Миколаєва становить 9 тис. 52 грн, Одеси – 17 тис. 359 грн, Сум – 5 тис. 738 грн, Херсона – 6 тис. 598 грн, Черкас – 5 тис. 552 грн, Чернівців – 4 тис. 497 грн.

ЦВК також затвердила постанову про порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах.

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Цим порядком передбачено, що грошова застава вноситься місцевою організацією політичної партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду міського голови, а також особою, яка висувається кандидатом у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі чи кандидатом на посаду міського голови шляхом самовисування.

Грошова застава вноситься після початку виборчого процесу та до подання документів ТВК для реєстрації кандидатів у безготівковому порядку на спецрахунок відповідної ТВК.

Розмір грошової застави визначає ЦВК на підставі відомостей Держреєстру виборців після початку виборчого процесу не пізніш як за 37 днів до дня виборів.

Застава повертається відповідному суб'єкту внесення у випадку, якщо за результатами місцевих виборів кандидат визнаний обраним в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, визнаний обраним міським головою або місцева організація партії, що висунула список кандидатів у депутати, отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів, на рахунок, зазначений у заяві, поданій до ТВК вказаним суб'єктом, протягом 10 днів з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних виборів.

При цьому ТВК не пізніш як на третій день з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних виборів інформує кандидатів, місцеві організації партій про необхідність подання заяви про повернення грошової застави. В інших випадках грошова застава не повертається, а перераховується ТВК протягом 15 днів з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних виборів до державного бюджету.