Політолог: для Кличка зміцнити самоврядування в Києві – справа принципу

Однак цим шансом треба зуміти скористатися. Таку думку висловив Президент Української академії політичних наук Микола Михальченко, коментуючи відмову парламенту підтримати законопроект лідера «УДАРу» Віталія Кличка про суміщення посад мера Києва і голови КМДА.

«Насправді для Віталія позитивне вирішення цього питання – справа принципу, а не якихось особистих розрахунків. Правду кажучи, ми всі розуміємо, що Кличко напевно буде обраний мером, а Порошенко – Президентом. Про це говорять всі соцопитування. Також очевидно, що Порошенко призначить Кличка після виборів на посаду голови КМДА. Вони партнери і йдуть на вибори разом. Тобто в будь-якому разі Віталій отримає всі необхідні важелі для управління містом», – сказав Михальченко.

«Інша справа, що ми також розуміємо - саме сьогодні у столиці є шанс серйозно укріпити свою незалежність від центральної влади і раз і назавжди запровадити реальне самоврядування. Це розуміє Кличко. Цим я і пояснюю його наполегливість у парламенті і прагнення умовити партнерів підтримати закон», – сказав Михальченко.

«Думаю, «УДАРу» слід апелювати до киян. Оскільки мешканці столиці, як ніхто, заслужили право самим управляти своїм містом. Багато в чому завдяки їхній стійкості і мужності режим Януковича був повалений. А тепер виходить, що окремі політсили, які прийшли до влади завдяки народу, не хочуть зважати на народну думку», – зауважив політолог.

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала законопроект «Про внесення змін до закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (про надання Київському міському голові можливості реально впливати на розвиток міста)», який передбачає, що головою КМДА Президент України обов'язково призначає всенародно обраного мера Києва. Також проект передбачає, що керівники райадміністрацій призначаються Президентом за поданням голови КМДА.

«Кожен киянин бачить, в якому занепаді знаходиться наша столиця. Щоби вийти з кризи, дуже важливо побудувати вертикаль влади. У киян забрали можливість впливати на процеси. Хочу звернутися до депутатів фракції «Батьківщина»: дуже дивно, що ви не підтримуєте відповідний законопроект», – прокоментував результати голосування Віталій Кличко.