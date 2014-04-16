Кличко хоче підвищувати обороноздатність України на підприємствах ВПК Києва

Лідер політичної партії УДАР Віталій Кличко вважає необхідним відновлення в Києві підприємств військово-промислового комплексу. Про це в середу, 16 квітня, пише газета «Факти і коментарі».

«Я сам свого часу працював на Київському радіозаводі, який виготовляв прилади, в тому числі для військових потреб, для обслуговування космічних програм. Доcі пам’ятаю, наскільки фахові люди там працювали. Сьогодні більшість заводів ВПК знищено. Старі кадри, які могли б передати досвід молоді, пішли. Натомість держава виявилася під загрозою окупації. Підприємства ВПК Києва потрібно негайно відроджувати. Держава повинна прийняти програму відновлення столичних заводів і забезпечити їх державним замовленням», – цитує Віталія Кличка видання.

Читайте такожСБУ викрила російську агентурну мережу, що підривала обороноздатність України

Лідер УДАРу наголосив, що йдеться про столичні підприємства ВПК, «які можливо і доцільно з урахуванням національних інтересів відродити».

Також, на думку Кличка, у зв'язку з подіями на Сході України потрібно зробити негайні кадрові висновки. А з народних депутатів, які підбурюють сепаратистів і розколюють країну, необхідно терміново зняти недоторканність і притягти їх до відповідальності. «Як може людина, чиї підлеглі надягають кольори сепаратистів або просто дивляться в інший бік, далі керувати? Зрада має бути покарана. Це стосується і народних депутатів. Скільки ще триватимуть гастролі Царьова, деяких комуністів та інших депутатів, які підбурюють сепаратистів і продовжують розвалювати країну?» – Заявив Віталій Кличко.