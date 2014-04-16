У Києві облаштовують бомбосховища

Про це написав голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Facebook, інформуючи про засідання ради оборони міста Києва, що відбулося кілька годин тому.

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Він зазначив, що не може надати коментарі щодо секретної частини засідання, водночас стосовно питань, що стосуються заходів безпеки киян, повідомляє: “Приведення усіх без винятку бомбосховищ до належного стану наразі триває активно. Зокрема ревізуються і паркінги та метрополітен для їх залучення. Продовжуємо роботу з інформування громадян про їх дії в разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема і про найближчі до них укриття (бомбосховища, підземні паркінги, тунелі метрополітену)”.

Бондаренко зазначає, що особисто здійснює постійний моніторинг функціонування швидкої медичної допомоги в місті Києві.

За його словами, розпочато також системну роботу щодо забезпечення безперешкодного проходу пасажирів на транспортних вузлах, біля станцій метрополітену, зупинок громадського транспорту, підземних переходах тощо.

“Дії людини в надзвичайній ситуації бувають не завжди адекватними, оскільки вона може не мати інформації – як саме діяти. Тому звертаюся до усіх керівників підприємств, організацій (не залежно від форм власності) провести додаткову роз’яснювальну роботу”, - закликав голова КМДА.

Бондаренко також повідомив, що доручено відповідним службам “завершити роботу антитерористичного характеру на стратегічних об’єктах, та тих, що забезпечують життєдіяльність міста Києва, зокрема тих підприємств, що можуть являти собою підвищений рівень техногенних загроз”.

Бондаренко запевняє, що питання безпеки городян тримає на контролі.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня голова КМДА повідомив журналістам, що найближчими днями планує видати розпорядження, яким доручити районним держадміністраціям зробити систему диспетчеризації або навігації щодо системи бомобосховищ та укриттів. Зокрема йдеться про те, що кожен житель міста повинен отримати чи письмове сповіщення, чи повідомлення на дверях квартири чи будинку про те, де розташовано найближчий пункт сховища в разі, якщо буде якась відповідна потреба в ньому.

Він висловив сподівання, що впродовж літа всі бомбосховища столиці будуть приведені в належний стан, оскільки багато з них потребують ремонту, перевірки систем повітря- та водозабезпечення тощо. До робіт планувалось залучити представників бізнесу.

За словами Бондаренка, загалом у Києві 526 сховищ, з яких близько 300 перебувають у віданні міської влади, близько 100 - приватної форми власності і ще стільки ж - відомчі. Він зазначив, що у системі цивільного захисту крім бомбосховищ, які розраховані для довготривалого перебування людей, є об'єкти укриттів – місця короткострокового перебування громадян (простори метрополітену, підвали і цокольні приміщення будинків, підземні переходи та паркінги). За інформацією Бодаренка, сховища довгострокового перебування людей у Києві можуть прийняти 1,5 млн осіб, тобто 50% від загальної кількості офіційно зареєстрованих киян.