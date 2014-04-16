Депутати вимагають зберегти допомогу соціально незахищеним киянам

«Проект змін міського бюджету містить ряд положень, які я вважаю попросту безвідповідальними. Зокрема, з видаткової частини пропонується викреслити статтю про виділення 31 мільйона гривень на сніданки учням 5-11 класів. Але більшість київських сімей і без того ледве витримують фінансове навантаження, пов'язане з навчанням дітей в «безкоштовних» загальноосвітніх школах. А в КМДА пропонують ще більше збільшити це навантаження. Краще б чиновники пильніше придивилися до тіньових схем у комунальних підприємствах, більше сотні з яких користуються пільгами на земельний податок. Однак чиновники готові скасувати пільги лише трьом таким підприємствам. У зв'язку з цим у мене виникає питання: хто більше потребує підтримки – комунальні підприємства (наприклад, КП «Плесо») або київські школярі?» – заявила Новак.

Нагадаємо, що голова Київської міської держадміністрації Володимир Бондаренко схвалив проект змін до міського бюджету столиці, підготовлений Департаментом фінансів КМДА. Бондаренко доручив внести ці зміни на розгляд Київради.

Окрім іншого, проект передбачає збільшення субвенцій бюджету державного столичному бюджету на 3 мільярди гривень. Ряд експертів вже висловили думку, що державний бюджет не в змозі додатково перерахувати Києву цю суму. Отже, у третьому кварталі 2014 року можливо ще більше скорочувати бюджетні витрати столиці.