Кияни просять забезпечити місто сміттєвими урнами

Проблема в Києві вже два роки не вирішується, наголошують у Громадській раді. «Є прохання до Київської міської державної адміністрації забезпечити вулиці міста необхідною кількістю сміттєвих урн, про що постійно висловлюються кияни, коли йдеться про чистоту і благоустрій столиці», - сказано в листі, підписаному головою Громадської ради при КМДА Мариною Бурмакою.

Як пише Марина Бурмака на своєму сайті, рада просить дати доручення відповідним структурним підрозділам КМДА.

Після дніпропетровських вибухів 27 квітня 2012 року в усій країні почали прибирати бетонні урни, які чиновники вважають небезпечними. Наприклад, у Шевченківському районі Києва було демонтовано 1833 урни старого зразка. Але натомість тоді закупили тільки 110 сталевих і 45 пластикових урн. Хоча голова КМДА Олександр Попов обіцяв, що через тиждень після подій у Дніпропетровську всі урни повернутися на свої місця, їх не вистачає до цих пір.

За словами Марини Бурмаки, невдоволення громадян станом вулиць означає, що кияни, на відміну від влади, готові міняти місто за європейським зразком:

«Жителі міста хочуть самі дбати про чистоту наших вулиць. Але це складно зробити, коли в місті сміттєві урни - це рідкість. Більш свідомі люди змушені везти фантики додому, щоб викинути їх у відро для сміття своєї квартири. Хіба це схоже на європейську столицю? Ми же хочемо бачити своє місто чистим і доглянутим».

Не варто забувати, що в розвинених країнах, таких як Німеччина, прибирання, сортування та переробка сміття стали прибутковим бізнесом. І в цьому допомагають самі німці, дисципліновано сортуючи свої відходи за чотирма контейнерами.

Нагадаємо, Громадська рада при Київській міській державній адміністрації неодноразово ініціювала проекти, пов'язані із благоустроєм і екологією. Зокрема, завдяки її активності минулого літа, вперше за останні роки, у столиці було розчищено один з витоків легендарної річки Либідь.