У Києві презентували 15-метрове графіті "Відродження"

11:49, 15 квітня 2014
Київ
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Величезна картина з'явилася на одній з будівель на Андріївському узвозі.

Відродження

У Києві презентували нову картину "Відродження", яка з'явилася на фасаді однієї з будівель на Андріївському узвозі.

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Над 15-метровим графіті працювали французький графітник Жюльєн Маллан у співавторстві з колегою з Севастополя Олексієм Кисловим. 

Фотогалерея "У Києві презентували 15-метрове графіті"

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