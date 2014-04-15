У Києві презентували 15-метрове графіті "Відродження"
11:49, 15 квітня 2014Київ
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Величезна картина з'явилася на одній з будівель на Андріївському узвозі.
Фрагмент графіті "Відродження"
У Києві презентували нову картину "Відродження", яка з'явилася на фасаді однієї з будівель на Андріївському узвозі.
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Над 15-метровим графіті працювали французький графітник Жюльєн Маллан у співавторстві з колегою з Севастополя Олексієм Кисловим.
Фотогалерея "У Києві презентували 15-метрове графіті"
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