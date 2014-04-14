На вихідних до київського координаційного центру звернулися півсотні біженців з Криму

Так, з 10:00 12 квітня до 10:00 14 квітня спеціалісти координаційного центру видали 24 направлення на розміщення 38 осіб на базах відпочинку у Бориспільському районі.

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Крім того, спеціалісти центру продовжують консультувати переселенців із різноманітних питань.

Серед найбільш хвилюючих: пенсійне забезпечення, працевлаштування та влаштування дітей до навчальних закладів столиці. Загалом з початку роботи центру (22 березня 2014 року) різноманітну допомогу за зверненнями отримали 1585 осіб, які прибули до Києва з АР Крим.