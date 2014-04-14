На вихідних до київського координаційного центру звернулися півсотні біженців з Криму
12:35, 14 квітня 2014Київ
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У Департаменті соціальної політики КМДА повідомили, що протягом вихідних до Міського координаційного центру із вирішення питань, пов’язаних із розміщенням та життєзабезпеченням мешканців Автономної Республіки Крим, звернулися 44 особи.
Біженців розмістять на базах відпочинку у Бориспільському районі / REUTERS
Так, з 10:00 12 квітня до 10:00 14 квітня спеціалісти координаційного центру видали 24 направлення на розміщення 38 осіб на базах відпочинку у Бориспільському районі.
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Крім того, спеціалісти центру продовжують консультувати переселенців із різноманітних питань.
Серед найбільш хвилюючих: пенсійне забезпечення, працевлаштування та влаштування дітей до навчальних закладів столиці. Загалом з початку роботи центру (22 березня 2014 року) різноманітну допомогу за зверненнями отримали 1585 осіб, які прибули до Києва з АР Крим.
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