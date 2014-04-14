Кличко розповів, як навести порядок із МАФами в Києві

Про це заявив лідер партії УДАР Віталій Кличко, відповідаючи на запитання журналістів.

«Як і багатьом киянам, мені не подобається ситуація з кіосками. Ларки і торгові намети не прикрашають вулиці Києва. Частина з них встановлена незаконно, у тому числі біля шкіл. Незаконно торгують спиртним і сигаретами. Я багато років чую про те, що міська влада бореться з кіосками. Але таке враження, що після цього їх тільки більшає. Кіоски потрібно прибирати. Але показушними акціями цю проблему не вирішити», – сказав Віталій Кличко.

Лідер УДАРу вважає, що Києву потрібна ціла програма очищення міста від об'єктів і конструкцій, які псують вигляд міста і заважають людям: кіосків, об'єктів зовнішньої реклами, стихійних парковок тощо. Стосовно кіосків, то, на думку Віталія Кличка, зносити МАФи можна і потрібно тільки після того, як міська влада надасть людям, які працювали продавцями в кіосках, можливість продовжити роботу в інших місцях.

«Зараз по місту багато порожніх приміщень на перших поверхах будинків. Туди потрібно перенести торгівлю з кіосків. Думаю, це і продавцям покращить умови праці, і кияни будуть тільки раді, що в місті побільшало чистоти і порядку», – сказав Віталій Кличко.

«Але ми повинні розуміти, що навіть найкращі правила не будуть працювати, якщо ми не впораємося з корупцією, яка і є головною причиною мафіозного свавілля. Це ключове зло, проти якого ми повинні спрямувати свої зусилля», – наголосив лідер УДАРу.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 11 квітня, комунальні служби почали знесення ринку, розташованого на площі Лесі Українки, перед будівлею Центральної виборчої комісії. За даними прес-служби КМДА, на ринку налічувалося близько 50 торгових наметів. Вони не мали дозвільної документації на розміщення засобів пересувної торгівлі.

Раніше при спробі демонтажу працівники КМДА та КП «Київблагоустрій» наштовхувалися на фізичний опір торговців.