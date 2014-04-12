Кличко узяв під особистий захист спортивні споруди та зелені зони Києва

Лідер партії УДАР Віталій Кличко гарантував особистий захист київському стадіону «Старт» та іншим спортивним спорудам і зеленим зонам Києва, яким загрожують забудовники. «Наше ключове завдання – не допустити, щоби ще одна зелена зона зникла з обличчя Києва і щоби замість стадіону вирили котлован і побудували висотку», – сказав Віталій Кличко в суботу, 12 квітня, під час акції киян на захист стадіону від забудови.

«Проблема навколо стадіону «Старт» назріла давно. Довколишні території були незаконно передані в довгострокову оренду. Ми отримуємо багато листів від місцевих мешканців, які скаржаться, що приватні особи хочуть знищити паркову зону і місце для занять спортом і забудувати стадіон. Я на цьому стадіоні тренувався, бігав. Я знаю це місце дуже добре, знаю стадіон, його історію, проблематику. Моя позиція була і залишається незмінною – паркові і зелені зони, стадіони повинні зберігатися, інакше Київ втратить своє обличчя», – цитує Віталія Кличка прес-служба УДАРу.

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Він відзначив, що перебування при владі команди Черновецького призвело до знищення багатьох зелених зон і спортмайданчиків у столиці, на місці яких виросли хмарочоси.

«На цьому місці не буде жодних забудов. Стадіон залишається. Зелена паркова зона залишається. Я особисто не дам його знищити. Якщо, не дай Боже, розпочнеться якесь будівництво, я переконаний, що мешканці району влаштують забудовнику місцевій Майдан, і йому буде непереливки. Київ повинен бути комфортним для життя містом. Зміни в країні почнуться з Києва. Я вам це обіцяю!» – наголосив лідер УДАРу.

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Кличко зазначив, що територія стадіону має належати громаді, а не приватним структурам, і підкреслив важливість відновлення і розвитку інфраструктури у столиці, зокрема спортивної. «Потрібно дати можливість хлопцям і дівчатам займатися спортом. Подивіться, скільки дітей на стадіоні! Займаючись спортом, вони ростуть здоровими, сильними і гармонійно розвинутими. Спорт – це альтернатива всьому тому, що сьогодні дітям пропонує вулиця. До речі, хлопці запропонували мені бути почесним президентом їх футбольного клубу, я сказав, що можу погодитися тільки в тому випадку, якщо ми зробимо тут і боксерський клуб», – пожартував Віталій Кличко.

Спільно з місцевими мешканцями лідер партії УДАРу взяв участь також у впорядкуванні та озелененні прилеглої до стадіону паркової зони.