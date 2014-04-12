У Деснянському районі Києва УДАР провів суботник

Учасники суботника навели лад і посадили дерева у парку «Молодіжний», що є дуже популярним у місцевих жителів. У процесі спілкування з активістами партії і народними депутатами місцеві жителі розповіли про проблеми району. Зокрема, жителі поскаржилися на МАФи в підземному переході на перетині проспекту Маяковського і вулиці Цвєтаєвої та біля будинку на проспекті Маяковського, 62-66. За їх словами, законність розташування МАФів викликає сумніви. Крім того, кіоски в переході і біля будинку заважають жителям.

«З незаконними МАФами в Києві наша політична сила, перебуваючи в опозиції столичній владі, боролася не один рік. На жаль, ця сфера надзвичайно корумпована. Влада була зацікавлена ​​у збереженні становища. Зараз у нас з'явилася можливість разом із киянами виправити ситуацію. Лідер партії Віталій Кличко йде в мери Києва, а також наша партія, впевнена, сформує більшість у Київраді. Ми маємо намір комплексно вирішити питання з МАФами у столиці. Працюватимуть ті кіоски, в роботі яких зацікавлені місцеві жителі», – сказала народний депутат (фракція УДАР) Наталія Новак.

Нагадаємо, лідер УДАРу Віталій Кличко заявив про намір балотуватися в мери Києва і підтримку на виборах Президента України Петра Порошенка. Також Кличко вже анонсував, що основний акцент у його роботі на посаді мера буде зроблений на боротьбі з корупцією.