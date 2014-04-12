У Києві проходить загальноміська толока

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, акція «Чиста столиця починається з мене» розпочалася у всіх районах о 9.00.

Для прибирання та наведення ладу організатори визначили понад 97 об’єктів. Мешканці столиці активно долучаються до робіт з благоустрою.

Так, станом на 10.00 ранку лише у парку «Нивки» Шевченківського району працювали понад 2 тисячі волонтерів – аби допомогти комунальникам навести лад у цьому парку люди приїхали з усього міста, а деякі навіть з Київської області. У цій акції взяли участь директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергій Садовой, директор КО «Київзеленбуд» Михайло Царенко, в.о. голови Шевченківської РДА Олександр Малихін та голова Святошинської РДА Олександр Кулик.

Як повідомив Кулик, у Святошинському районі у парках та скверах, а також на територіях, прилеглих до закладів освіти, культури, охорони здоров’я, працюють понад 2,5 тисяч волонтерів.

Близько 3 тисяч активістів долучилися до толоки, організованої у парку «Перемоги» – разом з комунальниками мешканці столиці збирають сміття та фарбують лави, висаджують дерева та кущі. До роботи на території парку «Перемоги» долучиться і голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

Загалом сьогодні всі охочі мають змогу взяти участь у прибиранні зелених зон у своєму районі («Позняки», «Сабурова», «Куренівський», «Березовий Гай», лугопарк вздовж Сім’ї Сосніних, «Супутник», «Орлятко», імені Пушкіна тощо).