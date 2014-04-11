Кличко: «Найперше зло — це корупція»

Про це, як зазначає прес-служба УДАРу, лідер партії Віталій Кличко заявив в інтерв’ю журналу «Фокус».

«Я вважаю, що столиця – це гарне поле, щоби показати на її прикладі втілення успішних реформ. Я переконаний, що кардинальні зміни в Україні почнуться з Києва», – зазначив Віталій Кличко.

На запитання, чого потребує сьогодні Київ, лідер УДАРу відзначив, що насамперед, це подолання корупції, виведення з тіні бюджету і направлення його на розвиток міста, ремонт доріг і будівництво нових, налагодження роботи транспорту і відродження інфраструктури комфорту: шкіл, дитсадків і поліклінік.

«Найперше зло – це корупція. Перший удар необхідно направити проти цього явища. Бюджет повинен бути абсолютно прозорим. Ну і нарешті, потрібна відповідальність чиновників – не на словах, а в дії. Києву не вистачає грошових вливань, тому моя задача – залучати інвестиції. Життя в столиці має бути безпечним і комфортним», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що після того, як СБУ очолив представник УДАРу Валентин Наливайченко, це силове відомство провело цілу низку резонансних заходів, скерованих проти хабарництва та відмивання коштів.

Читайте такожКличко проти скорочення соціальних працівників у КиєвіЗокрема, 25 березня у столиці знешкоджено схему з виведення коштів міського бюджету через банк «Ринкові технології». Співробітники СБУ встановили, що чиновники одного з комунальних підприємств вивели через цей банк щонайменше 17 мільйонів гривень з міського бюджету. Комунальники завищували вартість придбаних за кошти міської громади товарів та послуг, а також звітували про фіктивно виконані роботи.

Окрім цього, на початку квітня Служба безпеки затримала за отримання хабарів директора київського комунального підприємства з надання ритуальних послуг та чиновника Державного агентства автомобільних доріг. Обидва посадовці були затриманні «на гарячому» — при отриманні коштів від підприємців.