У Києві можуть скоротити соцпрацівників

Таку думку висловила екс-керівник Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві Надія Вернигора.

Читайте такожКличко проти скорочення соціальних працівників у Києві«Ми всі розуміємо, що сьогодні в країні вкрай важка економічна ситуація. Проте є речі, на яких не можна економити. Сьогодні в Києві 347 співробітників Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надають допомогу понад 7 тисячам сімей. З них дві тисячі – це сім'ї з дітьми-інвалідами. Соцпрацівники працюють з дітьми-сиротами, сім'ями з прийомними дітьми, наркозалежними та іншими категоріями. Розпочато роботу з переселенцями з Криму, яким вкрай необхідна допомога», – сказала вона.

За її словами, соціальні працівники та їхні підопічні сподіваються, що місто і держава відмовляться від економії на знедолених. «Поки що позицію соціальних працівників підтримав лише Віталій Кличко. Але люди сподіваються, що до голосу народу прислухаються також інші політики і влада», – зазначила Надія Вернигора.

Нагадаємо, лідер УДАРу Віталій Кличко заявив про неприпустимість скорочення соціальних служб у Києві. «Залишати людей без захисту в такий складний момент неправильно. Скорочення потрібно проводити за рахунок кабінетних бюрократів», – сказав Кличко.

Уряд анонсував скорочення щонайменше 24 тисячі (10%) державних службовців по всій Україні. У Херсоні працівники міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вже провели акцію протесту проти можливого скорочення.