Згорілий Будинок профспілок у Києві хочуть відновити до серпня 2016 року

Для відновлення згорілого під час акцій протесту в центрі Києва Будинку профспілок буде потрібно від 2 до 2,5 років, повідомив виконуючий обов'язки голови Федерації профспілок України (ФПУ) Григорій Осовий.

«Самі роботи будівельно-монтажні, за попередніми оцінками фахівців, можуть бути виконані в строк 2-2,5 року. В будь-якому разі ми, як замовники, ставитимемо питання про те, щоб до 25-ї річниці Незалежності нашої країни, тобто, до серпня 2016 року, столиця й Україна побачили цю будівлю, яка прикрасить наш Майдан», - сказав Осовий під час брифінгу в Києві.

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За його словами, відновлення Будинку профспілок проходитиме в 4 етапи. На першому етапі буде проведено демонтаж зовнішніх конструкцій будівлі, які були пошкоджені пожежею й можуть загрожувати безпеці людей, які знаходяться поряд із об'єктом. На другому етапі буде проведено внутрішній огляд будівлі й експертиза фахівців про ступінь пошкоджень об'єкту та стан несучих конструкцій. При цьому Осовий зазначив, що вже проведено візуальний огляд таких конструкцій.

«Сьогодні ми вже маємо відповідь від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і від експертів, що на їх погляд будову можна відновити, але окремі конструкції дійсно потребуватимуть зміцнення», - сказав в.о. голови ФПУ.

За даними присутнього на брифінгу заступника голови ФПУ Володимира Саєнка, результати внутрішньої експертизи будівлі очікуються в найближчі три тижні.

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На третій стадії відновлення федерація має намір провести конкурс на кращий проект відновлення Будинку профспілок. За словами Осового, на цьому етапі буде визначено, в якому вигляді буде відновлений об'єкт. При цьому він звернув увагу на те, що про знесення будівлі не йдеться взагалі.

«Можливо, архітектори запропонують нам щось цікаве, що могло б ще в більшій мірі прикрасити нашу головну площу. Буде проведено конкурс на краще архітектурно-будівельне рішення з відновлення цієї будівлі», - зазначив Осовий, додавши, що на останньому етапі буде визначений виконавець робіт і почнеться саме будівництво.

При цьому Саєнко очікує, що розробка й затвердження проекту відновлення Будинку профспілок займе не більше трьох місяців, після чого й почнуться будівельні роботи.

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Разом із тим, Осовий повідомив, що для фінансування відновлювальних робіт у Будинку профспілок федерація створила спеціальний благодійний фонд, куди вже почали надходити перші кошти.

«Власних коштів, тих які мають профспілки, буде недостатньо для проведення всіх чотирьох етапів цієї роботи, тому ми заснували благодійний фонд, щоб через благодійний фонд акумулювати необхідні кошти для проведення всіх етапів робіт», - сказав Осовий.

Він висловив надію, що внески до благодійного фонду, зокрема робитимуть члени профспілок України, міжнародні об'єднання профспілок та інші громадські організації. За словами Осового, для контролю за цільовим використанням коштів, що надходять до фонду, було створено наглядову раду, до складу якої, зокрема, ввійшли голова Нацбанку Степан Кубів і колишній мер Києва Олександр Омельченко.

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У випадку, якщо зібраних фондом грошей не вистачить на відновлення будівлі, ФПУ висловила намір здійснити пошук інвестора для фінансування робіт. Осовий також повідомив, що поки до федерації не було звернень від якихось комерційних структур на предмет участі у відновленні Будинку профспілок.

Разом із тим, він сказав, що Федерація профспілок розуміє, що розраховувати на фінансову підтримку держави, з урахуванням плачевного стану держбюджету, не варто. Проте висловив надію, що Київрада звільнить ФПУ від сплати земельного податку на той час, поки будівля не експлуатується. Саєнко уточнив, що щорічна плата податку на землю для ФПУ становить 180 тис. грн.

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Що стосується точної вартості відновлення будівлі, то вона, за словами Осового, буде відома лише після затвердження проекту відновлення об'єкту. Водночас, він нагадав, що, за попередніми даними, відновлення об'єкту обійдеться в більш ніж 100 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року сутички протестувальників із силовиками переросли в озброєне протистояння, в ході якого в центрі Києва загинули більше ста людей. Столичний Будинок профспілок, розташований на Майдані Незалежності, використовувався активістами як штаб Національного спротиву. Під час штурму Євромайдану в ніч із 18 на 19 лютого співробітники силових структур підпалили Будинок профспілок, щоб протестувальники залишили будівлю.