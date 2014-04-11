У Києві презентували скульптуру сови-інтелігентки

В одному з парків Києва на честь Дня авіації і космонавтики встановили скульптуру вченої сови. Це вже другий пам'ятник із серії інтелігентів від творця Пейзажної алеї, відомого київського скульптора Костянтина Скритуцького.

На бетонному постаменті встановили табличку з написом: «Інтелігенція виховує сьогодення».

Фотогалерея "У Києві з'явилася скульптура сови"

Нову скульптуру можна побачити в так званому "Парку інтелігентів" на вул. Гончара 5-7.

Як повідомлялося раніше, в серпні 2013 року у сквері на вулиці Гончара відкрили пам'ятник київському інтелігенту.

Відомий київський скульптор Костянтин Скритуцький, творець Пейзажної алеї, зобразив міського інтелігента у вигляді бронзового птаха, який стоїть на бетонному постаменті з тростиною під крилом, схиливши голову.