ДАІ Києва обіцяє не повертати евакуатори і прибрати обмежувальні стовпчики

Про це заявив начальник Департаменту ДАІ МВС України Анатолій Сіренко.

"Перше, що я зобов'язав зробити, коли прийшов на посаду, - це заборона паркування під кутом", - розповів він.

Також ДАІ прибирає обмежувальні фішки і стовпчики по всьому Києву і, як пообіцяв Сіренко, протягом 15 днів вони зникнуть, пише "Сегодня".

Крім того, ДАІ почала боротьбу з корупцією. Тепер працівника ДАІ, який отримав хабар, очікує звільнення з органів внутрішніх справ. Крім цього, ДАІ планує боротися з паркуванням на смузі для громадського транспорту. Однак, за словами Сіренка, практику евакуаторів відроджувати не збираються. "Евакуатори - це велика корумпована складова. Я проти цього", - сказав він.

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Що стосується експерименту з підвищення ліміту швидкісного режиму на деяких дорогах столиці, то зараз у Києві можна їздити зі швидкістю 80 км/год на 11 ділянках. Всього розглядали 21 ділянку, а їздити із швидкістю 80 км/годину можна буде тільки в літній час з 1 квітня по 1 листопада.

При цьому Сіренко запевняє, що за незначне перевищення швидкості штрафувати водіїв не будуть.

Також начальник Департаменту ДАІ МВС зазначив, що в Міністерстві внутрішніх справ зараз розглядається масштабна реформа ДАІ в цілому. "Можливий повний перегляд кадрів і перетворення ДАІ в дорожню поліцію", - додав він.