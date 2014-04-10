Вандали відірвали руку "Маленькому принцу" на Пейзажній алеї у Києві

Скульптуру "Маленький принц" вандали знівечили вже вчетверте. Цього разу від скульптури відірвали руку.

Тепер скульптуру доведеться демонтувати і відправити на ремонт за рахунок благодійного фонду.

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Як повідомляв УНІАН, у Полтаві невідомі змалювали пам`ятник Скорботної матері і залишили на нім антисемітські написи.

Вандали розмалювали пам`ятник загиблим в роки Великої Вітчизняної війни полтавчанам і зеленою фарбою написали «Смерть жидам», поряд домальовували хрест і фарбою замалювали очі скульптури.