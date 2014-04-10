У Києві планують демонтувати стихійний ринок перед ЦВК

Завтра, 11 квітня, представники Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища здійснять демонтаж стихійного ринку, що розташований перед адміністративною будівлею Центральної виборчої комісії на площі Л. Українки, 1 у Печерському районі столиці.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У прес-службі нагадали, що ринок функціонував як сезонний сільськогосподарський ярмарок, проте управлінням торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва погодження на його розміщення не надавало.

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«Наразі на ринку налічується близько 50 наметів, жоден з яких не має дозвільної документації на розміщення засобів пересувної торгівлі на території м. Києва. Раніше при спробі демонтажу працівники департаменту та КП «Київблагоустрій» наштовхувалися на фізичний опір торгівців», - повідомили у КМДА.

Також зауважили, що такі спроби були 31 березня та 1 квітня, коли за участю працівників Печерського РУ ГУ МВС України здійснювалися виїзди на місце з метою проведення робіт з демонтажу цього ринку, однак через спротив з боку підприємців та власників МАФів не вдалося розпочати демонтажні роботи.