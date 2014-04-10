Даішники накинулися на водія, тикаючи автомат прямо в обличчя

Інцидент стався 8 квітня на житомирському посту ДПС в Києві. Причиною агресії стало те, що співробітники МВС побачили в бардачку у водія травматичний пістолет, передає ТСН.

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Замість того, щоб попросити водія пред'явити документи на зброю, даішники направили йому прямо в обличчя автомат і, нецензурно лаючись, зажадали вийти з машини.

"Швидко бл*дь! Показали руки! Двері відчиняй! Двері відкрий бл*дь! Виходь з машини!", - кричав інспектор.

Згодом на місце події прибула група спецзагону міліції в масках і з автоматами, яка продовжила спілкування з водієм.