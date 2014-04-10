Політолог: демсили, відмовляючись об'єднуватися, наступають на старі граблі

Таку думку висловив Президент Української академії політичних наук Микола Михальченко, коментуючи озвучену лідером УДАРу Віталієм Кличком інформацію про переговори з потенційними кандидатами на посаду мера Києва щодо зняття їхніх кандидатур, повідомляє РБК-Україна.

«Я взагалі вважаю, що багато проблем України через те, що політики не можуть домовитися, коли це необхідно. Свого часу опозиція не могла серйозно протистояти Партії регіонів саме через роз'єднаність. І перемога Майдану стала можливою багато в чому завдяки тому, що опозиція згуртувалася. Але ось Юлія Володимирівна прийняла рішення скласти конкуренцію найбільш рейтинговому кандидату Порошенку, і демократичні сили знову ризикують наступити на ті самі граблі», – сказав Микола Михальченко.

«Щодо переговорів Кличка стосовно виборів мера Києва, то я думаю, для Віталія це скоріше справа принципу. Ми всі розуміємо, що на виборах він переможе (з переговорами або без), тому що він десять років працює на цю перемогу і кияни останніми роками іншого мера, крім Кличка, не бачать. Але Кличко принципово не пішов на президентські вибори і підтримав Порошенка. Тому що завжди говорив про єдність демсил і про єдиного сильного кандидата. Тепер він принципово намагається об'єднати демократичні сили в Києві», – зазначив політолог.

«Ще раз повторюю: тут не важливо, скільки додатково голосів отримає Кличко від цих переговорів. Тому що ця додаткова кількість голосів для нього не суттєва. Тут важливий принцип – якщо ми хочемо одне й те саме, якщо ми готові це робити, давайте робити разом. Роботи всім вистачить», – сказав Микола Михальченко, додавши, що «це в сьогоднішніх умовах дуже актуальна і затребувана людьми позиція».