Голова КМДА: Керівники всіх комунальних підприємств написали заяви про відставку

Про це сьогодні в кулуарах Верховної Ради повідомив голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Всі написали заяви до єдиного. Ми розглядаємо, кого залишити, а кого прибрати, але заяви є від усіх. Є такі, які мають контракти з 8-10 років. Ми вивчаємо справи кожного", - сказав Бондаренко.

Читайте такожГолова КМДА Бондаренко звільнив свого заступника

Зазначимо, серед комунальних підприємств Києва - "Київводоканал", "Київський метрополітен", "Київпастранс" та інші.

Нагадаємо, після свого призначення на посаду глави КМДА на початку березня 2014 р. Бондаренко задекларував одним з основних своїх завдань наведення порядку на комунальних підприємствах Києва.