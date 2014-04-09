Політолог: Союз Порошенко-Кличко найбільш сприятливий для самоврядування у Києві

"Рівень самоорганізації киян під час Революції гідності підтвердив, що в Києві громадськість дозріла для затвердження різних форм самоврядування, для жорсткого контролю дій влади. Цей тренд буде визначальним найближчими роками. Саме готовність населення брати участь в управлінні містом, у формуванні порядку денного буде визначати дії нового керівництва Києва", - сказав Володимир Фесенко.

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"У цьому плані більш вдалою, оптимальною для Києва, виглядає зв'язка "Порошенко - президент, Кличко - мер". Втім Тимошенко вважається керівником більш авторитарним. Натомість Кличко більш схильний до просування самоврядування на самих різних рівнях. А союз з Порошенком здатний забезпечити розширення прав громади Києва на законодавчому рівні", - зазначив політолог.