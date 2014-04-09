На Хрещатику почали демонтувати барикаду з боку Європейської площі
18:06, 09 квітня 2014Київ
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На Хрещатику з боку Європейської площі розпочали демонтаж барикади.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз навпроти будівлі Хрещатик, 6, працює автомобільний кран, який піднімає найбільші елементи барикад: ліхтарні стовпи та інші будівельні конструкції.
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