На Хрещатику почали демонтувати барикаду з боку Європейської площі

Як передає кореспондент УНІАН, зараз навпроти будівлі Хрещатик, 6, працює автомобільний кран, який піднімає найбільші елементи барикад: ліхтарні стовпи та інші будівельні конструкції.

Читайте такожСамооборона Майдану звільнила від барикади в'їзд до Паркової алеїБіля готелю “Дніпро” стоїть будівельна техніка: вантажівка та трактор-навантажувач, та працюють комунальники разом з майданівцями. Вони збирають сміття.