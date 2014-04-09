У багатоповерхівці на Троєщині обвалився балкон (фото)

У Києві в 22-поверховому будинку по вул. Бальзака, 4 зранку, 9 квітня, обвалився балкон з 21-го технічного поверху.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у м. Києві.

За інформацією управління, о 10:20 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у м. Києві зателефонував стурбований мешканець 22-х поверхового будинку по вул. Бальзака, 4. Він зазначив, що з 21-го технічного поверху сталося обрушення балкону, а бетонна плита з’єднання між технічними поверхами нахилилася.

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"На місце викликані всі служби міста. Також за адресою працює оперативна група Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві на чолі з заступником начальника управління Валерієм Борисом", - повідомляє прес-служба.

Зазначається, що наразі рятувальники закріпили бетонну плиту, чим і уникнули її падіння на прибудинкову територію. Жертв та постраждалих на даний час немає.