Самооборона Майдану в одному з готелів Києва знайшла вибухівку і зброю
14:16, 09 квітня 2014Київ
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8 квітня ввечері до чергової частини Шевченківського районного управління міліції Києва по спецлінії «102» надійшло повідомлення, що представники Самооборони Майдану в одному з готелів столиці знайшли вибухівку та набої.
Самооборона знайшла вибухівку в готелі / zbroya.info
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, представник Самооборони розповів правоохоронцям, що активісти їхньої організації кілька днів тому звільнили приміщення готелю від представників однієї з організацій, які там перебували. Після того, як останні залишили приміщення, Самооборона знайшла предмети, схожі на вибухові пристрої, набої, гранату, запал і тротилову шашку.
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Усі знайдені речі представники Самооборони передали до органів внутрішніх справ. Їх направлено на дослідження до науково-дослідного експертного криміналістичного центру головного управління київської міліції.
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