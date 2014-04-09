Самооборона Майдану в одному з готелів Києва знайшла вибухівку і зброю

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, представник Самооборони розповів правоохоронцям, що активісти їхньої організації кілька днів тому звільнили приміщення готелю від представників однієї з організацій, які там перебували. Після того, як останні залишили приміщення, Самооборона знайшла предмети, схожі на вибухові пристрої, набої, гранату, запал і тротилову шашку.

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Усі знайдені речі представники Самооборони передали до органів внутрішніх справ. Їх направлено на дослідження до науково-дослідного експертного криміналістичного центру головного управління київської міліції.