Експерт: Порошенко і Кличко зацікавлені зробити Київ «візитною карткою» змін в Україні

Таку думку висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

Читайте такожПартії Кличка і Порошенка йдуть на вибори Київради разом «Я думаю, однією з тем домовленостей між Кличком і Порошенком був рівень самостійності столичної влади і рівень підтримки Києва центром. Кличко пішов на досить серйозну поступку для того, щоб наполягати на серйозних преференціях для Києва. В принципі, у тому, щоб зробити Київ візитною карткою позитивних змін у всій Україні, зацікавлений і Порошенко. Тому, вважаю, в результаті перемоги союзників Київ отримає великі можливості для розвитку», – сказав експерт.

На його думку, в першу чергу столицю очікують серйозні зміни системи влади, а також розширення повноважень в економічній і фінансовій сферах. «Це можуть бути або якісь особливо привабливі умови для західних інвестицій в столичну економіку, або розширення самоврядування в Києві. Загалом, будь-які прийнятні механізми, що дійсно зможуть кардинально змінити соціально-економічну ситуацію в столиці на краще», – сказав Черненко.