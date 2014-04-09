У Києві на території «Мистецького арсеналу» знайшли майже 100 гранат часів війни
У Києві піротехніки вилучили на території «Мистецького арсеналу» 91 ручну гранату та 163 корпуси від них.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві, боєприпаси були виявлені 8 квітня під час планової перевірки території «Мистецького арсеналу» по вул. Лаврська, 10.
Знайдені предмети рятувальники класифікували як ручні гранати РГ-42 та корпуси від них часів Великої Вітчизняної війни.Читайте також"Мистецький Арсенал" через політичну ситуацію переніс другу Київську бієнале на 2015 рік
Групою піротехнічних робіт 1-го Спеціального центру швидкого реагування виявлені боєприпаси вилучено та знешкоджено на полігоні.
Загалом, за даними ГУ ДСНС, з початку року на території Києва вилучено та знешкоджено 366 вибухонебезпечних предметів часів ВВВ. Зокрема, 76 артилерійських снарядів, 18 мінометних мін, 1 протитанкову міну, 2 авіаційні бомби та 440 стрілецьких набоїв. 263 гранати та 1043 корпуси до гранат.