У Києві на території «Мистецького арсеналу» знайшли майже 100 гранат часів війни

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві, боєприпаси були виявлені 8 квітня під час планової перевірки території «Мистецького арсеналу» по вул. Лаврська, 10.

Знайдені предмети рятувальники класифікували як ручні гранати РГ-42 та корпуси від них часів Великої Вітчизняної війни.Читайте також"Мистецький Арсенал" через політичну ситуацію переніс другу Київську бієнале на 2015 рік

Групою піротехнічних робіт 1-го Спеціального центру швидкого реагування виявлені боєприпаси вилучено та знешкоджено на полігоні.

Загалом, за даними ГУ ДСНС, з початку року на території Києва вилучено та знешкоджено 366 вибухонебезпечних предметів часів ВВВ. Зокрема, 76 артилерійських снарядів, 18 мінометних мін, 1 протитанкову міну, 2 авіаційні бомби та 440 стрілецьких набоїв. 263 гранати та 1043 корпуси до гранат.