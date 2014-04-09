Голова КМДА Бондаренко звільнив свого заступника
09:21, 09 квітня 2014Київ
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Олександра Пузанова звільнено з посади заступника голови - керівника апарату Київської міської державної адміністрації.
Олександр Пузанов звільнений з посади
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Володимир Бондаренко.
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Як повідомлялося, Пузанов займав зазначену посаду з червня 2010 року.
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