Голова КМДА Бондаренко звільнив свого заступника

09:21, 09 квітня 2014
Київ
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Олександра Пузанова звільнено з посади заступника голови - керівника апарату Київської міської державної адміністрації.

Александр Пузанов уволен с должности

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Володимир Бондаренко.

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Як повідомлялося, Пузанов займав зазначену посаду з червня 2010 року.

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