Голова КМДА Бондаренко звільнив свого заступника

Олександра Пузанова звільнено з посади заступника голови - керівника апарату Київської міської державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації. Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Володимир Бондаренко. Читайте такожГолова КМДА Бондаренко збирається йти в мери Києва Як повідомлялося, Пузанов займав зазначену посаду з червня 2010 року.

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