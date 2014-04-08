З'явилися подробиці пожежі в супермаркеті на Виноградарі

У столиці горів продовольчий склад на Виноградарі.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, сьогодні, 8 квітня, об 11:23 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння одного з приміщень магазину по пр. Свободи, що у Подільському районі столиці. По приїзду рятувальники виявили, що зайнялося приміщення допоміжної будівлі для зберігання тари. Склад був прибудований до основної будівлі одноповерхового магазину. Тому існувала загроза розповсюдження вогню на усю споруду.

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На місці були задіяні 8 автомобілів спеціальної та основної пожежної техніки, а також близько 40 чоловік особового складу.

Рятувальниками вогонь було ліквідовано об 11:51. Загальна площа займання склала 60 кв. м. Внаслідок загоряння зіпсована тара, котра зберігалася на складі, товари, закопчені стіни та стеля приміщення. Наразі встановлюються причини пожежі та розмір завданих збитків.