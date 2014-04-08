У Києві горів величезний супермаркет
13:18, 08 квітня 2014Київ
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Причини загоряння приміщення на Виноградарі поки не відомі
У Києві горів величезний супермаркет / vk.com/kievcity
У Києві на проспекті Свободи 26-А (Виноградар) сталося загоряння на складах місцевого супермаркету, повідомляють Вести.
Співробітники ДСНС вже виїхали на місце події. Причини пожежі поки не відомі.
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Судячи з фото очевидців, горить лише одне приміщення.
За попередніми даними, горів продуктовий склад. Навколо валяються "Кіндер-сюрпризи", цукерки і пляшки зі спиртним.
Станом на 12.20 рятувальники пожежу загасили. Зараз згортають техніку і їдуть.
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