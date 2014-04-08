У Києві горів величезний супермаркет

У Києві на проспекті Свободи 26-А (Виноградар) сталося загоряння на складах місцевого супермаркету, повідомляють Вести.

Співробітники ДСНС вже виїхали на місце події. Причини пожежі поки не відомі.

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Судячи з фото очевидців, горить лише одне приміщення.

За попередніми даними, горів продуктовий склад. Навколо валяються "Кіндер-сюрпризи", цукерки і пляшки зі спиртним.

Станом на 12.20 рятувальники пожежу загасили. Зараз згортають техніку і їдуть.