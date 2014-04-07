Власники «маршруток» через дороге пальне піднімають ціну на проїзд на 1 гривню

Таке рішення, за їхніми словами, продиктоване передусім збитками через постійне підвищення цін на пальне та запчастини, що прив’язані до курсу долара. Вартість літра дизпалива на сьогодні вже перевищила 13 грн.

Виручка з маршруту не компенсує витрат на пальне, зарплати й ремонт машин. А про оновлення рухомого складу навіть мови нема. Такі тарифи при таких затратах – це удар по безпеці перевезень, каже підприємець Ігор Гусак. За його словами, ціну проїзду доведеться негайно підняти на 1 гривню – це дасть можливість підприємцям позбутися збитковості в роботі.

Без підвищення тарифів уже в найближчі дні більшість київських «маршруток» залишаться в гаражах. Приватний автопарк, який щодня курсує Києвом, налічує 2000 машин, тоді як комунальне підприємство «Київпастранс» має лише 800 автобусів та мікроавтобусів.

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В.о. голови Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий під час прес-конференції підкреслив, що адміністрація не втручається в господарські рішення приватних перевізників. Більше того, за його словами, комунальний сегмент маршрутних таксі також мусить найближчим часом переглянути тарифи. “Економічно обґрунтована ціна проїзду складає в середньому 3,75 грн.”, - додав він.

Юрій Артеменко, директор ПП «Надія-транс» та інших приватних підприємств, підкреслює, що збитки перевізники терплять уже чотири останні місяці. Запаси міцності автопарку вичерпуються, вільних коштів на купівлю рухомого складу нема. Новий автобус «Богдан» зараз коштує 60 тисяч доларів. Підраховано, що за нинішніх тарифів він окупиться лише через 15 років. Хоча вже за 8 років ці машини перетворюються в металобрухт.

Присутня на зустрічі з пресою голова Громадської ради при КМДА Марина Бурмака наголосила, що необхідно змінити акценти і вести мову про підвищення якості пасажирських перевезень. Але, у першу чергу, це питання стосується ефективності роботи Департаменту транспортної інфраструктури, обов’язок якого – створювати умови для якісних послуг у цій сфері. Оцінкою роботи Департаменту є те, що погане транспортне обслуговування вже кілька років поспіль займає стійке місце у ТОП-10 скарг киян.

«Проаналізувавши скарги киян, ще півроку тому Громадська рада запропонувала Програму підвищення якості транспортних послуг, що складається з 10-ти кроків, − говорить Марина Бурмака. − Враховуючи складну економічну ситуацію, ми виходили з першочерговості вирішення тих незручностей для киян, які не потребують додаткових фінансових вкладень. Це культура спілкування водіїв з пасажирами, охайність їхнього зовнішнього вигляду, дотримання водіями правил дорожнього руху, оголошення назв зупинок на маршруті, естетичне оформлення салонів автобусів. Усі ці вимоги прописані у договорі між КМДА і перевізниками. І якби чиновники Департаменту контролювали виконання даного договору, Київ мав би набагато кращий пасажирський транспорт. За півроку ми чули від чиновників багато обіцянок щодо покращення якості транспортного обслуговування, але жодного реального кроку у цьому напрямку зроблено не було.»

Громадська рада звернулася до КМДА з пропозицією скласти план спільних дій за участю Департаменту й перевізників щодо виконання Програми підвищення якості транспортних послуг у Києві.

Підприємці вважають вимоги щодо якості обслуговування справедливими і готові прислухатися до пропозицій Громадської ради, виправивши низку організаційних недоліків. Наприклад, домовилися, що Громадська рада запропонує пам’ятку для водіїв щодо культури спілкування з пасажирами. Поступово водіїв на маршрутах будуть забезпечувати формою. Однак такі серйозні проблеми, як безпечність транспорту, якість самих автомобілів потребують капіталовкладень і прозорих умов співпраці з міською адміністрацією. Наразі ж такий бізнес є збитковим, та й порозуміння з чиновниками поки що не досягнуто.