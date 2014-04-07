Замість метро на Троєщину поки пустять трамвай - Бондаренко

Мова може йти лише про тимчасове використання наземної частини майбутнього метрополітену для руху трамваїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бондаренко заявив сьогодні на брифінгу.

За його словами, зараз київська влада розглядає ідею запуску трамваю по наземній частині майбутньої нової гілки метро на Троєщину.

Бондаренко пояснив, що до тих пір, поки наземна частина метро на Троєщину не буде зв'язана із системою діючого метрополітену, по ній можна налагодити рух трамваю. Він додав, що технологічно це зробити не складно, а трамвайний рухомий склад коштує значно дешевше, ніж рухомий склад метрополітену.

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При цьому він підкреслив, що після того, як наземна і підземна частина метро на Троєщину будуть побудовані та об'єднані, по них підуть звичайні потяги метро, а трамваї будуть перенесені на діючі трамвайні лінії, зокрема на Борщагівську лінію швидкісного трамваю.

Разом з тим Бондаренко наголосив, що ідея трамвайного руху по лінії метро на Троєщину - це поки що лише ідея.