У Києві не виключають можливості провокацій на 9 травня

Голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко не виключає, що 9 травня в Києві будуть спроби дестабілізації ситуації з боку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

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“Ці дні дуже зручні для провокаторів. Росія в особі її керівників чекає, що її запросять в Україну ображені молодиками ветерани, російськомовне населення. Тому 9 травня ми мусимо зберегти мир в Києві. Привітати і пригостити ветеранів, всіх, хто воював. Але питання “туристів Путіна” теж надзвичайно важливе, особливо враховуючи прозорість українcько-російських кордонів, які довгі роки і кордонами не вважалися”, - сказав Бондаренко.