Київська влада поки що не буде підвищувати плату за проїзд у муніципальному транспорті

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

Зокрема, він спростував інформацію про те, що київська влада має намір підняти вартість проїзду в міському муніципальному транспорті. Бондаренко зазначив, що розмови про підвищення плати точаться навколо маршруток, які належать приватним перевізникам.

“Сьогодні ситуація з приватними перевізниками наступна. У них практично не здійснюється заміна рухомого складу, бо немає за що міняти, у них є проблема з підвищенням вартості паливно-мастильних матеріалів. Ми подивимося, чи дійсно вони мають збитки, як стверджують”, - сказав Бондаренко.Читайте такожКМДА спростовує чутки про підвищення вартості проїзду до 5 гривень

Разом з тим він додав, що столичні приватні перевізники знаходяться в нерівних умовах з приміськими, які здійснюють свої маршрути з міст-супутників столиці і везуть людей не на околицю Києва, а в центральні райони. Бондаренко пояснив, що приміські перевізники в межах Києва виставляють неконкурентний для столичних перевізників тариф, оскільки основний прибуток отримують, підвозячи людей до околиць Києва, а рухаючись в напрямку центру, вони, за словами Бондаренка, можуть возити і за 1 гривню, і це їм буде не збитково.Читайте такожПриватні перевізники можуть оголосити страйк, якщо влада Києва не підвищить тарифи на проїзд

Говорячи про перспективу подорожчання муніципального транспорту Києва, Бондаренко сказав: “Поки що не йде мова про подорожчання в трамваях, тролейбусах і іншому муніципальному транспорті. Ми поки що знаходимо можливість утримувати тарифи в надзвичайно низькому рівні рентабельності. Хоча настане такий час, особливо якщо піднімуться тарифи на електроенергію, коли весь електротранспорт попаде у фінансову яму. Тому рано чи пізно ми зіштовхнемося з цією проблемою, але поки що будемо триматися декілька місяців”, - сказав голова КМДА.