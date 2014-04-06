Сьогодні в Києві на годину закриють станцію метро «Олімпійська»

Сьогодні станція столичного метро «Олімпійська» буде зачинена для пасажирів на вхід та вихід з 18.30 до 19.30 у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу «Динамо» (Київ) - «Металіст» (Харків).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на час закриття потяги курсуватимуть повз станцію без зупинки. Після закінчення матчу на Куренівсько-Червоноармійській лінії буде збільшено кількість потягів.

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Якщо після завершення матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, імовірним є введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту».