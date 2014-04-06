У Києві п'яний чоловік розстріляв райуправління міліції з пістолета

Як повідомила прес-служба столичної міліції, киянин 1979 року народження близько 3 годин ночі зробив кілька пострілів у бік будівлі Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві, після чого з місця події зник.

Співробітники міліції разом з представниками самооборони затримали правопорушника. Як пише "Сегодня", він знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

"Під час затримання чоловік викинув на тротуар пістолет і ключі від автомобіля, який стояв по вулиці Якіра. Під час огляду авто правоохоронці виявили та вилучили кілька магазинів до пістолета", - зазначено в повідомленні.

Читайте такожСтрілянина на Хрещатику. Всі подробиці

Попередньо встановлено, що чоловік власний автомобіль припаркував на одній із вулиць недалеко від Шевченківського районного управління міліції. Після чого, взявши зброю в руки, пішов на зупинку громадського транспорту, яка розташована поруч з райвідділом і звідти здійснив кілька пострілів у бік будівлі міліції.

Слідчий відділу Шевченківського райуправління міліції відкрив кримінальне провадження за частиною 4 ст. 296 КК України "хуліганство". Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо затриманого.