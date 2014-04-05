У Києві встановили пам’ятник лікарям, що допомагали Майдану
23:32, 05 квітня 2014Київ
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Пам’ятний знак під назвою “Янголам в білих халатах” відкрили біля Київської міської клінічної лікарні № 17 на знак подяки лікарям, які лікували поранених майданівців.
Лікарям Майдану відкрили пам'ятник
5-ти тонний гранітний камінь із символічним написом встановили сотні Майдану. Так хочуть віддячити лікарям, які рятували їхні життя під час сутичок у центрі столиці.
Про це повідомляє 5-ий канал.
Саме у 17-у лікарню звозили велику кількість поранених майданівців.
Слова подяки прийшли сказати і колишні пацієнти лікарні, а також афганці Майдану. Всіх лікарів лікарні нагородили грамотами.
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