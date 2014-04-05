У Києві встановили пам’ятник лікарям, що допомагали Майдану

5-ти тонний гранітний камінь із символічним написом встановили сотні Майдану. Так хочуть віддячити лікарям, які рятували їхні життя під час сутичок у центрі столиці.

Про це повідомляє 5-ий канал.

Саме у 17-у лікарню звозили велику кількість поранених майданівців.

Слова подяки прийшли сказати і колишні пацієнти лікарні, а також афганці Майдану. Всіх лікарів лікарні нагородили грамотами.