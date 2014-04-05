Самооборона Майдану звільнила від барикади в'їзд до Паркової алеї

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної Державтоінспекції, відновлено проїзд Парковою алеєю столиці, що позитивно вплинуло на організацію дорожнього руху в центрі міста.

Читайте такожБарикаду на перетині Грушевського та Паркової алеї частково розібралиНачальник Департаменту ДАІ МВС України Анатолій Сіренко підтримав ініціативу майданівців встановити елемент дорожнього обладнання «лежачого поліцейського» на початку Паркової алеї, і на сьогодні його облаштовано.

Керівник Державтоінспекції розраховує, що найближчим часом буде розблоковано вулицю Грушевського, рух на якій наразі поки що залишається ускладненим. Це, на його думку, зменшить затори та дозволить поліпшити пропускні можливості в центральній частині столиці.