Партії Кличка і Порошенка йдуть на вибори Київради разом

Партії ”УДАР” та ”Солідарність” єдиною командою братимуть участь у виборах депутатів Київради 25 травня.

Про це заявив народний депутат від ”УДАРу” Павло Розенко в ефірі «5-го каналу», повідомили УНІН у партії.

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”Ми підтримали висування Петра Порошенка на посаду президента України, ми спільно висуваємо кандидатом в мери Києва Віталія Кличка”, - сказав він.

Водночас, за словами Розенка, технологія формування єдиного списку на виборах до Київради ще обговорюватиметься.

”У нас ще є час. Але, швидше за все, це все ж буде список ”УДАРу”. Ми зробили перший крок, щоб об`єднати країну. Ми йдемо до Київради єдиною командою. Ми показали всьому суспільству, що в цей небезпечний для України час всі демократичні сили повинні об`єднатися”, - наголосив Розенко.

За словами Розенка, кампанія з виборів президента України, мера столиці та Київської міської ради має бути спрямована на об’єднання зусиль всіх демократичних політичних сил для стабілізації ситуації в країні та відновлення довіри до нової, легітимно обраної влади.

”Сьогодні перевага Віталія Кличка очевидна, але наша основна мета - зафіксувати вже в першому турі досить впевнену і переконливу перемогу Кличка, рівень довіри до якого має подолати відмітку 50%”, - сказав Розенко.

За його словами, особливістю цих виборів є те, що конкурентами є нещодавні соратники та партнери.

”Як президентські, так і місцеві вибори проходять в непростий для України час. Є питання зовнішніх загроз і чинників, частина території України є окупованою сусідньою країною. Тому нашими внутрішніми політичними подіями, передвиборчою риторикою кампанії має стати об`єднання країни. Принцип об’єднання політиків, який започаткували Петро Порошенко і Віталій Кличко, є прекрасним прикладом ведення нинішньої кампанії”, - зазначив депутат.