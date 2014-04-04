У Києві 20 тисяч кіосків загрожують безпеці людей - КМДА

15:59, 04 квітня 2014
Київ
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Безлад із розміщенням тимчасових споруд досягнув критичного піку, наголошують у КМДА.

МАФ

У Києві влада нарахувала 20 тисяч незаконних кіосків, що загрожуть безпеці людей.

Про це йдеться у коментарі заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, начальника Служби містобудівного кадастру Андрія Вавриша, повідомили УНІАН у прес-службі департаменту.

«Безлад з розміщенням тимчасових споруд досягнув критичного піку. Кіоски розміщують там, де зручно їхнім власникам, не дивлячись на існуючі норми та обмеження. Комплексна схема розміщення тимчасових споруд, яка наприкінці минулого року вступила в дію, покликана забезпечити комфортне та безпечне середовище для киян», - заявив Вавриш.

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За його словами, із затвердженням розпорядження КМДА № 2251 про розміщення кіосків фактично влада гарантує жителям міста і підприємцям можливість працювати й діяти законно. 

«І нехай ті, хто сьогодні критикують наші ініціативи, скажуть – чи готові вони взяти на себе відповідальність, якщо, наприклад, продуктовий кіоск провалиться в окріп тепломережі. Або не зможе проїхати пожежна машина, і у полум’ї загинуть люди...», - зазначив Вавриш.

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Він нагадав, що комплексною схемою визначено 6,5 тис. місць для розміщення кіосків, з урахуванням норм та обмежень. Так, не можна розташовувати кіоски ближче, ніж 20 м від виходів з метро, перехресть, зупинок громадського транспорту тощо. Окрім того, при оформленні паспорта прив’язки відповідно до комплексної схеми буде обов’язково враховуватися заборона розміщення кіосків на інженерних комунікаціях.

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